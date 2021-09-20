مقتل تاجر مخدرات اثناء مداهمة وكره شرقي بغداد

2021/09/20 | 11:24 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بأن قوة امنية داهمت وكرا لتاجر مخدرات واشتبكت معه في منطقة الرشاد شرقي بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "قوة امنية داهمت وكرا لتاجر مخدرات في منطقة الرشاد شرقي العاصمة بغداد، ليقوم الاخير بالرد على القوة باطلاقات نارية"، مشيرا الى ان "القوة اشتبكت معه واردته قتيلا، وضبطت كمية من مادة المخدرات كانت داخل وكره".

واضاف المصدر ان "الاشتباك اسفر ايضا عن استشهاد احد افراد القوة الامنية وهو منتسب في الجيش".

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