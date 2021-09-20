2021/09/20 | 11:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الاثنين، معالجة اربع رمانات يدوية جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد ورود نداء الى خبراء مكافحة المتفجرات (صقر بغداد ) يفيد بوجود اجسام غريبة في منطقة الزعفرانية وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه الى محل الحادث وبعد إجراء الكشف تبين وجود اربع رمانات يدوية وواحدة صوتية موضوعة بالقرب من احدى ساحات كرة القدم".

واشار الى انه "تم معالجتها وفق الإجراءات القياسية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكافحة المتفجرات تعالج 4 رمانات يدوية في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكافحة المتفجرات تعالج 4 رمانات يدوية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).