2021/09/20 | 11:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، مباشرته بتوزيع رواتب الموظفين لشهر أيلول الحالي.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان مقتضب، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه تمت المباشرة بصرف الرواتب الموظفين لدوائر التمويل الذاتي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرافدين يباشر بتوزيع رواتب الموظفين لشهر أيلول المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يباشر بتوزيع رواتب الموظفين لشهر أيلول) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يباشر بتوزيع رواتب الموظفين لشهر أيلول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).