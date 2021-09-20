المباشرة بتجهيز الوجبة الثانية من السلة الغذائية في واسط

2021/09/20 | 11:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن فرع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في واسط، الاثنين، المباشرة بتجهيز الوجبة الثانية من السلة الغذائية الى وكلاء المواد الغذائية، لتوزيعها على المواطنين.وذكر مدير الفرع عدنان محسن في حديث صحفي إن “وزارة التجارة اعتمدت مواعيد ثابتة في تجهيز المحافظات بمفردات السلة الغذائية”، مبينا ان “هذا الامر جاء لإرسال رسالة اطمئنان الى المواطنين …

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