الذهب يتراجع إلى هذا المستوى

2021/09/20 | 11:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصادسجلت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، أدنى مستوياتها في أكثر من خمسة أسابيع، مع ارتفاع الدولار الامريكي.ونزل الذهب الفوري 0.3 بالمئة إلى 1748.13 دولارٍ للأوقية، بعدما أن لامس في وقت سابق أدنى مستوى له منذ 12 آب الماضي عند 1741.86 دولارا للأوقية.وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1748.60 دولارا للأوقية.ووصل مؤشر الدولار …

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