السجن 15 عاما لمواطن عقوبة القيام بـ 'دكة عشائرية'

2021/09/20 | 11:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محكمة جنايات ميسان، الاثنين، اصدارها حكما بالسجن لمدة 15 عاما بحق مدان عن جريمة ارتكابه الدكة العشائرية على احد المنازل في قضاء علي الغربي التابع للمحافظة.

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقى NRT عربية، نسخة منه، (20 ايلول 2021)، أن "المجرم بالاشتراك مع أخرين مفرقة قضاياهم قام بالهجوم على منزل احد المواطنين في منطقة الفخرية التابعة لقضاء علي الغربي بعدما اطلق العيارات النارية على الدار مما أدى إلى بث الفزع والرعب لدى عائلته وأهالي المنطقة".

وأضاف البيان، أن "الحكم بحق المجرم يأتي استنادا لاحكام المادة الثانية / 1 وبدلالة المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".

N.A

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