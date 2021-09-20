2021/09/20 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشف محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي اليوم الاثنين ، عن وضع اللمسات الأخيرة لانشاء مركز جراحة القلب للأطفال في المحافظة.

وقال الخفاجي خلال استقباله وفداً من منظمة كويكا الكورية الجنوبية في بيان نقله مكتبه الاعلامي وتلقته (بغداد اليوم)، ان "الوفد وضع التفاصيل النهائية لبدء انشاء المركز الاول من نوعه، وسيكون مفتوحاً لجميع المواطنين في مختلف المحافظات".

وبين ان "المشروع سيتم انشاؤه ضمن منحة حكومة كوريا الجنوبية قدمت كهدية للشعب العراقي".

ورحب الخفاجي بهذه الجهود مؤكدا "تسخير الامكانيات المادية والبشرية كافة لانجاح هذا المشروع الطبي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأول من نوعه.. كوريا تضع اللمسات الأخيرة لإنشاء مركز لجراحة القلب للأطفال في العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأول من نوعه.. كوريا تضع اللمسات الأخيرة لإنشاء مركز لجراحة القلب للأطفال في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).