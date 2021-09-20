استهداف منزل بعبوة ناسفة شمال شرقي بعقوبة

2021/09/20 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى

اعلن مصدر امني في محافظة ديالى، اليوم الاثنين، عن انفجار عبوة ناسفة امام منزل سكني في قرية زهيرات قرب ناحية ابي صيدا شمال شرقي بعقوبة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "الانفجار اسفر عن اضرار مادية، مشيرا الى، ان "الاجهزة الامنية فرضت طوقا مشددا حول الحادث وبدأت باجراء التحقيق في ملابساته".

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