السليمانية تحدد موعد تسلمها حصة النفط الأبيض من الحكومة الإتحادية

2021/09/20 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

أعلنت محافظة السليمانية، اليوم الإثنين، أنها ستتسلم حصة النفط الابيض من الحكومة الاتحادية اعتباراً من شهر تشرين الأول المقبل.

وذكرت المحافظة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزارة النفط الاتحادية أبلغتنا بإرسال كمية من النفط الابيض لمواطني السليمانية مطلع شهر تشرين الأول المقبل".

وأضاف البيان، أن "المحافظة بحاجة إلى 264 مليون لتر من النفط الابيض لضمان حصول كل عائلة على برميل واحد"، موضحاً أن "حكومة الإقليم ستسعى كذلك لتوزيع برميل واحد للمواطنين لتصبح حصة كل عائلة برميلي نفط".

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