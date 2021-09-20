2021/09/20 | 11:39 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال 24 ساعة.. تسجيل 49 إصابة جديدة بكورونا في الصين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/20 | 11:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال 24 ساعة.. تسجيل 49 إصابة جديدة بكورونا في الصين) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال 24 ساعة.. تسجيل 49 إصابة جديدة بكورونا في الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).