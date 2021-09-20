2021/09/20 | 11:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال شخصين في ميسان احدهما منتسب أمني بحوزتهما “كريستال وحشيشة” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال شخصين في ميسان احدهما منتسب أمني بحوزتهما “كريستال وحشيشة”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال شخصين في ميسان احدهما منتسب أمني بحوزتهما “كريستال وحشيشة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).