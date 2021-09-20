2021/09/20 | 11:44 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بانتحار فتاة وشاب في مدينة الصدر شرق العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن "فتاة من تولد 2001 أقدمت، اليوم، على الانتحار بواسطة اطلاق النار على نفسها من سلاح نوع كلاشنكوف داخل منزلها في مدينة الصدر، شرقي بغداد، ما اسفر عن وفاتها بالحال".

وفي حادث مشابه بمدينة الصدر أيضاً، ذكر المصدر، أن "شاباً من تولد 2004 أقدم، اليوم، على الانتحار بواسطة شنق نفسه بحبل ربط بمروحة سقفية داخل غرفته".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فتاة وشاب ينهيان حياتهما في مدينة الصدر) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فتاة وشاب ينهيان حياتهما في مدينة الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).