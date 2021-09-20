نادي النفط: الاستقرار التدريبي يدفعنا للمنافسة على المراكز المقدمة

2021/09/20 | 11:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار أكد مدير المكتب الإعلامي لنادي النفط الرياضي جمعة الثامر، أن فريق الكرة مستعد بشكل جيد للموسم الجديد، مبيناً، أن استقرار الجهاز التدريبي بقيادة باسم قاسم ولَّدَ دافعاً للعودة بقوة للمنافسة على المراكز المقدمة.وقال الثامر في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن" الفريق مستعد استعداداً جيداً للموسم الجديد، بعد ان ضمّ في صفوفه عدداُ من اللاعبين المميزين لتدعيم صفوف الفريق، وبتالي هنالك نوع من التفاؤل في تقديم موسم مختلف عن الموسم الماضي "، مبيناً، أن " استقرار الجهاز الفني بقيادة المدرب باسم قاسم ولّد قناعات راسخة ودافعاً للعودة بقوة للمنافسة على المراكز المقدمة".واضاف الثامر، أن" معسكر اربيل أسهم بشكل كبير في رفع جاهزية الفريق، إذ خاض عدداً من المباريات التجريبية بعد العودة من المعسكر وكانت الصورة واضحة من قبل الجهاز الفني حول مستوى اللاعبين". وتابع الثامر، أن" الفرق النفطية دائماً ما تكون على تنافس مثير في ما بينها لاسيما فريق نفط ميسان، وهو فريق وقوي ومنظم وخصم عنيد "، لافتاً، الى أن " النفط أعدّ العدة لهذه المواجهة بشكل مثالي ونحن بحاجة لقليل من الحظ والتوفيق وسنكون منافسين على اللقب ونأمل ان تكون مباراة اليوم باكورة الفوز للفريق في الموسم الجديد ".

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