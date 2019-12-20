2021/09/20 | 11:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: نجاح بيعي

لا يمكننا تغافل وجود أزمة سياسية

راهنة, حقيقية خطيرة, نامية مستحكمة في

العراق, كانت قد شخصتها المرجعية

الدينية العليا, وكانت سبب دعوتها في

20/12/2019م الى إجراء انتخابات مبكرة, بشر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مَن لم يُشارك بالإنتخابات.. فهو جزء من أزمة قد تدفع بالعراق نحو المجهول أو الفوضى أو الإقتتال الداخلي !) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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