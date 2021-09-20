اعتقال (11) متهما بنزاع عشائري ومصادرة اسلحتهم في منطقة الكمالية (صور)

2021/09/20 | 11:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم

الاثنين، اعتقال (11) متهماً بنزاع

عشائري ومصادرة اسلحتهم في منطقة

الكمالية شرقي بغداد.

وذكر اعلام عمليات بغداد في بيان وكالة

نون الخبرية، انه "وبهدف بسط الأمن

والاستقر

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