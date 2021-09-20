القضاء: السجن 15 عاما لمدان بجريمة الدكة العشائرية في ميسان

2021/09/20 | 11:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدرت محكمة جنايات ميسان، اليوم الاثنين، حكما بالسجن لمدة خمسة عشر عاما بحق مدان عن جريمة ارتكابه الدكة العشائرية على احد المنازل في قضاء علي الغربي التابع لمحافظة ميسان.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء، في بيان، أن “المجرم بالاشتراك مع أخرين مفرقة قضاياهم قام بالهجوم على منزل احد المواطنين في منطقة الفخرية التابعة لقضاء […]

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