ارتفاع حصيلة قتلى إطلاق النار في الجامعة الروسية إلى ثمانية

2021/09/20 | 12:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل طالب ثمانية أشخاص على الأقل بإطلاق النار عليهم في حرم جامعة في مدينة بيرم الروسية الاثنين، قبل أن تعتقله السلطات، وفق ما أعلن محققون.وذكرت لجنة التحقيقات الروسية أن عددا من الأشخاص أصيبوا بجروح في الاعتداء فيما أصيب المهاجم … Readmore

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