2021/09/20 | 12:16 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسمياً..تأجيل إقامة بطولة خليجي 25 مع احتفاظ العراق بحق الاستضافة

قرر المكتب التنفيذي لرؤساء اتحادات الدول الخليجية، اليوم الاثنين، بالاجماع تأجيل اقامة بطولة خليجي ٢٥ الى شهر كانون الثاني ٢٠٢٣.

كما قرر المكتب التنفيذي لرؤساء اتحادات الدول الخليجية، احتفاظ العراق بحق الاستضافة.

يشار الى ان أسباب التأجيل، تأتي على خلفية تزامن الكثير من البطولات منها تصفيات كاس العالم مع بطولة الخليج المقرر ان تستضيفها البصرة العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً.. تأجيل إقامة بطولة خليجي 25 مع احتفاظ العراق بحق الاستضافة ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسمياً.. تأجيل إقامة بطولة خليجي 25 مع احتفاظ العراق بحق الاستضافة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).