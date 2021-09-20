كربلاء.. انعقاد المؤتمر الاعلامي السنوي الاول الخاص بزيارة الاربعين (صور)

2021/09/20 | 12:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برعاية الأمانة العامة العتبة الحسينية

المقدسة عقدت هيئة الاعلام والاتصالات

مؤتمرها الاعلامي السنوي الاول تحت

شعار "مسيرة الاربعين رسالة اعلامية

عالمية" بحضور عدد من المؤسسات

الاعلامية العراقية ووكالات

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