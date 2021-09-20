تأجيل بطولة خليجي 25 إلى العام 2023 مع احتفاظ العراق بحق الاستضافة

2021/09/20 | 12:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قرر المكتب التنفيذي لرؤساء اتحادات الدول الخليجية، الاثنين، تأجيل بطولة خليجي 25.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر المكتب التنفيذي لرؤساء اتحادات الدول الخليجية الرياضية في بيان تابعه "ناس"، (20 أيلول 2021)، أنه "قرر بالاجماع تأجيل اقامة بطولة خليجي 25 إلى شهر كانون الثاني 2023.

وأكد الرؤساء "حق العراق باستضافة الدورة المقبلة".

اقرأ/ي أيضا: حسام الرسام ومحمد عبد الجبار في أغنية خاصة ببطولة خليجي 25

وأوصى المكتب التنفيذي في الاتحاد الخليجي لكرة القدم، الخميس، بتأجيل بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في نسختها الـ25 إلى عام 2023، وذلك بسبب عدم جاهزية البصرة لاستضافة البطولة.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مصدر رفيع، تابعه "ناس" (16 أيلول 2021)، إن "التأجيل يأتي بالإضافة إلى أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بحظر اللعب في الملاعب العراقية لا يزال نافذاً، حيث يخوض منتخب العراق مبارياته في الدور الحاسم ضمن تصفيات كأس العالم 2022 في دول محايدة".

وبحسب المصادر ذاتها، فإن "ملف البصرة لا يزال يعاني من نواقص عديدة على صعيد المنشآت والفنادق والمواصلات، وبحاجة لأن يكون الملف مكتملاً 100 في المائة، حتى تستطيع تنظيم البطولة الخليجية التي يبدو أنها لن تقام حتى في عام 2023، إذ تحتاج معالجة النواقص إلى أكثر من عام".

وترأس رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، اجتماعاً للمكتب التنفيذي عبر الاتصال المرئي، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي، حيث رحّب بهم في بداية الاجتماع متمنياً لهم التوفيق في عملهم بما يخدم الكرة الخليجية.

واعتمد المكتب التنفيذي محضر الاجتماع السابق وأيضاً اعتماد لائحة المسابقات على أن يتم التنسيق مع لجنة المسابقات بشأن بعض المواد الخاصة باللائحة.

وناقش المجتمعون، آخر المستجدات بخصوص "خليجي 25" في البصرة العراقية، وتم تقديم شرح موجز للحضور من الأعضاء حول ملاعب البطولة ومقر إقامة الوفود المشاركة ومتطلبات البطولة، وسيتم رفع التوصيات إلى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي سينعقد، الاثنين المقبل، عبر الاتصال المرئي.

بقيت الإشارة إلى أن قطر هي آخر الدول المستضيفة للبطولة، حيث نظّمت "خليجي 24" عام 2019، التي ظفرت بها البحرين على حساب المنتخب السعودي، فيما استضافة الكويت "خليجي 23" عام 2017 وفازت بها عمان على حساب الإمارات، بينما استضافة السعودية "خليجي 22" عام 2014، وفازت بها قطر على حساب السعودية.

واختتم وفد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، في وقت سابق، الزيارة التفتيشية للاطلاعِ على المرافق الحيوية التي تخصُ تنظيم خليجي 25 المقرر إقامتها في البصرة.

وقالَ نائب رئيس الهيئة التطبيعية شامل كامل في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (25 آب 2021)، إن "الزيارة استمرت من 23 حتى 26 آب، اطلع الوفد من خلالها على الملعب الرئيسي في المدينة الرياضية بالبصرة، وملاعب التدريب والمستشفيات وملاعب التحكيم وفنادق كبار الضيوف وفنادق الرياضيين وأماكن البعثات الإعلامية والفنادق المقترحة".

وأضاف ان "الانطباع العام الذي دوّنه الوفدُ كان ايجابياً، وشمل الأعمال الجارية والتطور في المنشآت الرياضية المخصصة لاحتضان خليجي 25 في البصرة، ووجدنا أن لدى الوفد الرغبة الأكيدة بأن تقام البطولة في البصرة بموعدها المحدد".

وأشارَ نائب رئيس الهيئة التطبيعية إلى ان "الاجتماعات التي أقيمت بين التطبيعية والوفد ووزارة الشباب أسهمت بشكلٍ واسعٍ في الوصول الى قواسم مشتركة رافقها التفهمُ الواضح من أعضاء وفد اتحاد كأس الخليج العربي بالطروحات والآراء التي كانت محورَ النقاشات، ما أدى الى أن تكون زيارة الوفد محطة مهمة في تضييف البصرة لخليجي 25.

واختتم نائب رئيس التطبيعية شامل كامل بالقول "يغادرُ غداً الخميس، الوفد الشقيق، ونتطلع الى أن تكون التقاريرُ التي ترفع الى اتحاد كأس الخليج العربي بقمة الإيجابية مع تحديد موعد إقامة خليجي البصرة التي ستكون واحدة من أفضل البطولات لرغبة الحكومة العراقية في إنجاحها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأجيل بطولة خليجي 25 إلى العام 2023 مع احتفاظ العراق بحق الاستضافة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأجيل بطولة خليجي 25 إلى العام 2023 مع احتفاظ العراق بحق الاستضافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).