2021/09/20 | 12:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الوطني أكدت وزارة التجارة العراقية، اليوم الاثنين، قرب موعد توزيع الوجبة الثانية والثالثة من السلة الغذائية على المواطنين والتي تحوي على أكثر من خمس مواد، فيما كشفت عن تشكيل لجان لمتابعة عمليات توزيع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “البديل الشرعي”..



التجارة تعلن تجهيز سبع مواد من السلة الغذائية المركز الخبري الوطني.

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