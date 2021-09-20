الهند في كتاب طبائع الحيوان لشرف الزمان طاهر المروزي - مؤيد عبد الستار

2021/09/20 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مؤيد_عبد_الستار نشرنا فصلا عن الصين في جريدة الاتحاد الغراء – عدد 1264 السبت 10 / 4 / 2006 - نقلا عن مخطوطة طبائع الحيوان للمروزي التي نشرها مينورسكي مصورة و مترجمة الى الانجليزية عن مخطوطة للمتحف البريطاني عام 1942م.وننشر هنا الفصل الخاص عن الهند ، ولم نتدخل في التعليق او تصحيح ما ورد في المخطوطةـ سوى وضع بعض العناوين الفرعية ـ من اجل ان تتوفر كما هي في الاصل بين أيدي القراء ، ومن ثم يستطيع من يشاء من قراء ......





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