ترويض الألم - نادية خلوف

2021/09/20 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف عندما نصف الألم فإننا نعني تلك الحالة الصعبة من التوازن الجسدي ، الألم الجسدي لا تستطيع السيطرة عليه ، لكن يمكنك التماهي معه بشكل ما ، حيث تسلّمه طاقتك ، تقول : فليكن ما يكون !رحلتي مع السّرطان جعلتني أستطيع أن أسلّم نفسي بهدوء للألم فقط أطلب أن ينتهي حتى لو كانت النتيجة هي الموت ، فأنت ترحل إلى الموت حاملاً كلّ أفكارك ، فيأخذك دون أن تدري، وتدخل في إغفاءة أبدية.



هناك أشياء تلامس قلبك الضع ......





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