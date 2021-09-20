انخفاض اسعار النفط العالمية بعد ان قفز سعر الدولار الى اعلى مستوى له منذ اسابيع

2021/09/20 | 12:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مواصلة الخسائر التي تكبدتها يوم الجمعة بعد ان قفز الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع وارتفاع عدد الحفارات بالولايات المتحدة على الرغم من أن ما يقرب من ربع إنتاج الولايات المتحدة في … Readmore

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