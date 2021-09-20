رسمياً.. تأجيل بطولة خليجي 25 الى عام 2023

2021/09/20 | 12:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال اليوم الاثنين، تأجيل بطولة كأس الخليج “خليجي 25” الى عام 2023.

وقال درجال اثناء حضوره اجتماع المكتب التنفيذي للاتحادات الخليجية بكرة القدم عبر الدائرة الالكترونية المغلقة ، ان “الاجتماع تمخض عن اقرار تاجيل بطولة خليجي 25 الى شهر كانون الثاني من عام 2023 ، مع احتفاظ العراق والبصرة تحديدا باحقية تنظيم البطولة بصورة طبيعية كما تم اقرارها”.

واضاف ان “الاجتماع حدد يوم الثلاثين من شهر حزيران عام 2022 موعدا نهائيا لاكمال جميع متطلبات البطولة على ان تتواصل لجان التفتيش الهندسية تواصلها مع العراق بهذا الشان ، وبين درجال ان العراق اوفى بجميع المتطلبات وسيكسب المزيد من الوقت لتهيئتها بافضل صورة”.

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