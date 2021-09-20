بالصور.. الطريق الى كربلاء من السماوة

2021/09/20 | 12:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السّماوة تلبّي نداء الأربعين وقافلةُ العشق الحسينيّ تحطّ الركب فيها.

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