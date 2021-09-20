وزيرة الخزانة الأميركية تطالب برفع سقف الدين لتجنّب أزمة مالية “تاريخية”

2021/09/20 | 12:36 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الكونغرس الأحد رفع سقف الدين لتجنّب “أزمة مالية تاريخية”.وفي مقال نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، أشارت يلين إلى أن الولايات المتحدة لطالما رفعت سقف الدين قبل تجاوز حده الأقصى.وقالت “لم تتخلّف الولايات … Readmore

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