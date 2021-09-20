‏تأجيل بطولة خليجي 25 في البصرة

2021/09/20 | 12:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قرر رؤساءُ الاتحادات الخليجية، اليوم الاثنين، تأجيل بطولة خليجي ٢٥ المقرر إقامتها في البصرة الى شهر كانون الثاني / يناير ٢٠٢٣ مع الاحتفاظ بحق العراق في استضافة البطولة.وذكر بيان لإعلام اتحاد الكرة، ان “ألقرار جاء خلال اجتماع المكتب التنفيذي لرؤساء الاتحادات الخليجية الذي عقد اليوم الاثنين عبر الدائرة الالكترونية بحضور رئيس الاتحاد العراقي […]

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