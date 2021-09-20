2021/09/20 | 12:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، عن آخر الاستعدادت في مشروعي سد مكحول وقناة البدعة، فيما حددت أسباب تأخر المباشرة بمشروع البدعة.وقال المتحدث باسم الوزارة، علي ثامر، في حديث تابعه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموارد المائية تكشف أسباب تأخر تنفيذ مشروع البدعة المركز الخبري الوطني.

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