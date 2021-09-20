انتحار مراهقين في بغداد.. احدهما مواليد 2001 والاخر 2004

2021/09/20 | 12:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت العاصمة بغداد، الاثنين، حالتي انتحار لمراهق ومراهقة في مدينة الصدر.

وقال مصدر طبي لـ NRT عربية (20 ايلول 2021)، ان "فتاة من تولد 2001 أقدمت، اليوم، على الانتحار بواسطة اطلاق النار على نفسها من سلاح نوع كلاشنكوف داخل منزلها في مدينة الصدر، شرقي بغداد، ما اسفر عن وفاتها بالحال".

وفي حادث مشابه بمدينة الصدر أيضا، ذكر المصدر، أن "شابا من تولد 2004 أقدم، اليوم، على الانتحار بواسطة شنق نفسه بحبل ربط بمروحة سقفية داخل غرفته".

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