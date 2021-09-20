الفتح: العامري لم يعرب عن موقفه من تولي رئاسة الوزراء وقد لا يرضى ان يستلم المنصب

2021/09/20 | 12:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد المرشح عن تحالف الفتح، علي حسين الفتلاوي، بأن زعيم ائتلاف الفتح هادي العامري لم يعرب عن موقفه من تولي رئاسة الوزراء المقبلة، مشيراً الى أنه من المحتمل ان تتغير العديد من الامور، وقد لا يرضى العامري هو بنفسه من … Readmore

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