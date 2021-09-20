غوتيريش يحذر من نشوب

2021/09/20 | 12:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من احتمال نشوب حرب باردة جديدة، وناشد في مقابلة مع الأسوشيتد برس، الصين والولايات المتحدة لإصلاح علاقتهما "المتوقفة تماما"، قبل أن تمتد المشكلات بين الدولتين الكبيرتين المتمتعتين بنفوذ كبير إلى بقية العالم.

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