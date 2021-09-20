2021/09/20 | 12:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نتائج الامتحانات النهائية للدراسة الابتدائية الدور الثاني (الخارجي) في كركوك » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 12:45

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتائج الامتحانات النهائية للدراسة الابتدائية الدور الثاني (الخارجي) في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتائج الامتحانات النهائية للدراسة الابتدائية الدور الثاني (الخارجي) في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).