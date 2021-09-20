سر في الإنتخابات كشف إهانة لعامة الشعب ولايعلمه أحد

2021/09/20 | 12:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: هادي جلو مرعي

جاءني هذا الكلام المعبر عن معاناة

حقيقية للشعب العراقي، وكنت أفكر فيه

طوال أيام السنة، واتساءل عن الكيفية

و(اللماذية) التي سلط الله فيها هكذا

مجموعات بشرية بلاذمة ولاضمير ولااخلاق

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