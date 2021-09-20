البريد العراقي: يصدر طوابع زيارة قداسة البابا فرنسيس إلى العراق (صور)

2021/09/20 | 12:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث الرسمي لوزارة الاتصالات،

رعد المشهداني، الاثنين، ان الشركة

العامة للبريد والتوفير اصدرت طابع

بريدي خاص بزيارة قداسة البابا فرنسيس

إلى العراق، ولقائه بالمرجع الديني

الاعلى سماحة السيد علي

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