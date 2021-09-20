رسميا.. تأجيل خليجي 25 المقررة في البصرة الى عام 2023

2021/09/20 | 12:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر رؤساءُ الاتحادات الخليجية،

الاثنين، تأجيل بطولة خليجي ٢٥ المقرر

إقامتها في البصرة الى شهر كانون الثاني

٢٠٢٣ مع الاحتفاظ بحق العراق في استضافة

البطولة.

جاءَ ذلك في اجتماع المكتب التنفيذي

لرؤساء الا

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