البريد يصدر طوابع زيارة البابا فرنسيس إلى العراق (صور)

2021/09/20 | 12:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصدرت وزارة الاتصالات، الاثنين، طوابع زيارة البابا فرنسيس إلى العراق.

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وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الاتصالات رعد المشهداني في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (20 أيلول 2021)، إن "الشركة العامة للبريد والتوفير اصدرت طابعا بريديا خاصا بزيارة البابا فرنسيس إلى العراق، ولقائه بالمرجع الديني علي السيستاني، وطابع اخر خاص بزيارته إلى مدينة أور التاريخية، لما جسدته هذه الزيارة من إبراز مفاهيم التعايش السلمي والمحبة بين الاديان داخل العراق وخارج".

وأضافت أن "هذا جاء لاصدار ضمن خطة الشركة السنوية لعام 2021، و حسب توجيهات وزير الاتصالات أركان شهاب احمد الشيباني، ومدير عام الشركة العامة للبريد والتوفير إدريس خالد في تخليد زيارة الشخصيات المهمة لبلدنا العزيز".

وأشارت إلى أن "هذا الطابع سيكون ضمن اصدار الطوابع (التذكارية) الذي يصدر بعدة فئات بقيمة ( 500 و 750 و 1000) دينار، وبكمية بلغت (5000) طابع، وبطاقة بفئة (1500 و 5000)، وقد صمم الطابع من قبل المصمم سعد غازي، وطبعت في مطبعة الشركة العامة البريد والتوفير، وسيتم تسويق الإصدار من قبل مكاتب الشركة ومكتب الهواة".

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