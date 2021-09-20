نتائج امتحانات الدراسة الابتدائية للدور الثاني ’الخارجي’ لمحافظة كركوك (رابط مباشر)

2021/09/20 | 12:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة التربية نتائج الدور الثاني للدراسة الابتدائية (الخارجية)، لطلبة محافظة كركوك.





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وقالت وزارة التربية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (20 أيلول 2021)، "المديرية العامة للتربية بمحافظة كركوك تعلن نتائج الامتحانات النهائية للدراسة الابتدائية / الدور الثاني (الخارجي) للعام الدراسي 2020- 2021".

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