الجيش الإيراني يحذر من أي تصرف “أحمق” لإسرائيل

2021/09/20 | 12:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ردت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الاثنين، على التهديدات الإسرائيلية الأخيرة، مؤكدة أن “الشعب الإيراني سيرد بقوة على أي اجراء أحمق للعدو”.وفي كلمة له أمام كبار مسؤولي وزارة الدفاع، قال وزير الدفاع الإيراني، العميد محمد رضا اشتياني، أن “الشعب الإيراني، وبلا شك، سيرد بقوة على أي إجراء أحمق للعدو، وسيدفع الأعداء ثمنا باهظا لأي […]

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