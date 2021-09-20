"لدي مصدر قلق واحد".. الدكتور غوبتا يجيب على أسئلة أطفال عن لقاح كورونا

2021/09/20 | 13:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى كبير المراسلين الطبيين في CNN، الدكتور سانجاي غوبتا، واحدة من أصعب المقابلات، خلال لقائه بطلاب المرحلة الابتدائية في أتلانتا للإجابة على أسئلتهم حول فيروس "كوفيد-19" وكيفية الحماية منه.

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