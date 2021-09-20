العثور على 8 رمانات يدوية شمالي بغداد

2021/09/20 | 13:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، العثور على رمانات يدوية في منطقة البصام شمالي العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قطعات الشرطة الاتحادية تواصل تنفيذ عملياتها الأمنية والاستباقية لتطهير قواطع المسؤولية من مخلفات العصابات الإرهابية المهزومة ضمن قواطع المسؤولية حيث تمكنت قوة من اللواء الثامن الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومفرزة من فوج طوارئ بغداد الخامس من العثور على رمانات يدوية عدد 8، واسلاك تفجير من خلال تنفيذ عملية تفتيش في منطقة (البصام) شمالي بغداد".

واشارت الى انه، "تم رفع وإتلاف المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي".

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