برهم صالح يتوجه الى الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة

2021/09/20 | 13:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

غادر رئيس الجمهورية برهم صالح، ارض الوطن متوجها الى الولايات المتحدة الأميركية, بناء على دعوة للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يشارك قادة حوالي مئة دولة في الاجتماع المقرر انعقاده في المقر العام للأمم المتحدة في نيويورك.

ومن القادة الذين أعلنوا حضورها الرؤساء, الأميركي جو بايدن والتركي رجب طيب إردوغان ورؤساء الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

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