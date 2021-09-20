منطقة عراقية تصدر تعليمات لدوائرها بخصوص التعامل مع المرشحين

2021/09/20 | 13:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت قائممقامية سوق الشيوخ، الاثنين، لدوائرها بعدم اخراج الياتها مع مرشحي الإنتخابات بمحافظة ذي قار.

وبحسب وثيقة حصل عليها NRT عربية، (20 ايلول 2021)، جاء فيها، ان "قائممقام قضاء سوق الشيوخ نبيل صابر هاشم امر بعدم خروج اليات الدوائر الحكومية مع المرشحين لاغراض الدعاية الانتخابية"، مبينة انه "بخلاف ذلك تتحمل الدائر مسؤولية ذلك".

N.A

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