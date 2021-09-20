2021/09/20 | 13:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتح باب التسجيل على الوحدات السكنية في مجمع بسماية

بغداد اليوم – بغداد

اعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الاثنين، عن فتح باب التسجيل على الوحدات السكنية في مجمع بسماية.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انها "فتحت باب التسجيل على الوحدات السكنية في مدينة بسماية وبواقع ( 3000 ) وحدة سكنية ولجميع المساحات وللنمطين الغربي والشرقي وحسب الآلية المتبعة مسبقاً بنظام الدفع ( 10 % ) على أن تتولى المصارف الحكومية الثلاثة ( الرافدين ، الرشيد ، العراقي للتجارة ) بعملية التسجيل للمواطنين بواقع ( 1000 ) وحدة سكنية لكل مصرف".

واضافت ان "أستلام تلك الوحدات السكنية سيكون أعتباراً من نهاية عام( 2023 )".

بغداد اليوم – بغداد

اعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الاثنين، عن فتح باب التسجيل على الوحدات السكنية في مجمع بسماية.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انها "فتحت باب التسجيل على الوحدات السكنية في مدينة بسماية وبواقع ( 3000 ) وحدة سكنية ولجميع المساحات وللنمطين الغربي والشرقي وحسب الآلية المتبعة مسبقاً بنظام الدفع ( 10 % ) على أن تتولى المصارف الحكومية الثلاثة ( الرافدين ، الرشيد ، العراقي للتجارة ) بعملية التسجيل للمواطنين بواقع ( 1000 ) وحدة سكنية لكل مصرف".

واضافت ان "أستلام تلك الوحدات السكنية سيكون أعتباراً من نهاية عام( 2023 )".

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