2021/09/20 | 13:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

تتطلع شركة دراجون أويل النفطية، اليوم الاثنين، إلى تطورات واستثمارات جديدة في العراق وتركمانستان ومصر ، وفقًا لعلي راشد الجروان ، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل .

وقال المدير التنفيذي في بيان نشره موقع "wam.ae” وترجمته (بغداد اليوم): "في دراجون أويل ، نحن مصممون على تحقيق أهدافنا المستدام من خلال فتح فرص جديدة في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك تركمانستان والعراق ومصر".

واضاف: "قد وضع مجلس الإدارة لنا استراتيجية لزيادة الإنتاج من 160 ألف برميل يوميًا حاليًا إلى 300 ألف برميل في اليوم بحلول عام 2026 ".

وتابع : "نحن فخورون بعودة نسخة عام 2021 من المؤتمر والمعرض الفني السنوي إلى دبي للمرة الثانية، سيشمل هذا الحدث تراث المؤتمر المتميز ، بالاعتماد على خبرات كبار المتخصصين الدوليين في مجال النفط والغاز"

واشار الجروان الى أن "البرنامج الفني سيضم أوراق بحثية مختارة من قبل الأقران بأعلى المعايير في الصناعة وجلسات تغطي التطبيقات الحالية والتقنيات الناشئة في جميع مراحل للوصول لأقصى مراحل الاحترافية في الاستثمارات القادمة"

واوضح ان "تركيز الشركة سيكون منصب على البحث المستمر ، وكفاءة التشغيل ، وإعادة الثقة في قطاع النفط والغاز ، وتزويد القادة والمهندسين بالرؤى والأدوات اللازمة للتعامل مع المستقبل بشكل أكثر مسؤولية".

يشار الى ان دراجون اويل ، هي شركة تنقيب عن النفط والغاز وتطويره وإنتاجه بالكامل ، مملوكة لحكومة دبي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من ضمنها العراق.. شركة نفطية عالمية تتطلع لإستثمارات ضخمة بحلول 2026 في عدة دول - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من ضمنها العراق.. شركة نفطية عالمية تتطلع لإستثمارات ضخمة بحلول 2026 في عدة دول - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).