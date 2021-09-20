2021/09/20 | 13:12 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ردت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الاثنين، على التهديدات الإسرائيلية الأخيرة، مؤكدة أن “الشعب الإيراني سيرد بقوة على أي اجراء أحمق للعدو”.وفي كلمة له أمام كبار مسؤولي وزارة الدفاع، قال وزير الدفاع الإيراني، العميد محمد رضا اشتياني، أن “الشعب الإيراني، وبلا شك، سيرد بقوة على أي إجراء أحمق للعدو، وسيدفع الأعداء ثمنا باهظا لأي اعتداء”، لافتا إلى أن “طهران قد أعلنت مرارا أن القدرات الدفاعية للشعب الإيراني وما حققه من تقدم في المجال التقني والعلمي يوظف للدفاع عن حدود الجمهورية الإسلامية وسيادتها، ويستخدم للرد على أي تهديد أو اعتداء محتمل”.ورأى وزير الدفاع أن “الأيادي الشيطانية والأنظمة المرتبطة بالقوى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش الإيراني يحذر إسرائيل من أي تصرف “أحمق” عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش الإيراني يحذر إسرائيل من أي تصرف “أحمق”) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش الإيراني يحذر إسرائيل من أي تصرف “أحمق”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).