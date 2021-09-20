متنبئ جوي يتوقع انخفاضاً بدرجات الحرارة

2021/09/20 | 13:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني توقع المتنبئ الجوي أحمد التميمي، الاثنين، انخفاضاً ملحوظاً بدرجات الحرارة نهاية الأسبوع الحالي، بسبب نزول الكتلة القطبية فوق تركيا وتأثيرها على بلاد الشام والعراق، مبيناً أن هذا الانخفاض مبكر وعلى غير العادة.[…]

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