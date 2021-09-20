بعد أزمة الغواصات.. فرنسا وأستراليا تكشفان مصير

2021/09/20 | 13:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مسؤولون فرنسيون وأستراليون، الاثنين، أن غضب فرنسا بسبب إلغاء عقد الغواصات بين البلدين لن يعرقل المفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة بين كانبرا والاتحاد الأوروبي.

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