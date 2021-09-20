كربلاء.. بدء الخطة الامنية الخاصة بـ

2021/09/20 | 13:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات كربلاء، اليوم

الاثنين، مشاركة اكثر من ٣٠ آلف عنصر

أمني من الجيش والشرطة والحشد الشعبي

والقوة الجوية وطيران الجيش الدوائر

الاستخباراتية لتأمين خطة الزيارة

الأربعينية.

وقال قائد عملي

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