جنايات ميسان تصدر حكما بالسجن 15 سنة لمدان بجريمة

2021/09/20 | 13:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات ميسان، اليوم

الاثنين، حكما بالسجن لمدة 15 عاما بحق

مدان عن جريمة ارتكابه الدكة العشائرية

على احد المنازل في قضاء علي الغربي

التابع للمحافظة.

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى، أن

"المج

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